Российский кинофестиваль "Кинотавр" откроется в Сочи в среду фильмом Павла Чухрая "Холодное танго", сообщила пресс-служба фестиваля.

На церемонии открытия фестиваля в Зимнем театре Чухраю ("Вор", "Водитель для Веры") вручат приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу".

В рамках фестиваля также пройдет конкурс короткометражного кино, традиционная программа "Кино на площади"

Фестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня.