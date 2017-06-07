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В Сочи открывается фестиваль "Кинотавр"
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Российский кинофестиваль "Кинотавр" откроется в Сочи в среду фильмом Павла Чухрая "Холодное танго", сообщила пресс-служба фестиваля.
На церемонии открытия фестиваля в Зимнем театре Чухраю ("Вор", "Водитель для Веры") вручат приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу".
В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.
Специальными событиями фестиваля станут показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедшего в основной конкурс Каннского фестиваля, и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".
В рамках фестиваля также пройдет конкурс короткометражного кино, традиционная программа "Кино на площади"
Фестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля – продюсер Александр Роднянский, сопредседатели Попечительского совета – режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.
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