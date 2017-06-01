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На концерте Винокура в Нижнем Новгороде выступил другой артист
В Нижнем Новгороде на мероприятии, заявленном как концерт Владимира Винокура, вместо народного артиста России выступил юморист Святослав Ещенко. Зрители обвинили организаторов в мошенничестве, сообщает РЕН ТВ в четверг, 1 июня.
Отмечается, что компания-организатор «Страна чудес» ранее уже была замешана в подобных скандалах. Так, в январе промоутеры анонсировали концерт Валерия Гаркалина и Ирины Лачиной, а затем отменили его, не вернув собранные деньги. Артистам организаторы заявили, что билеты на мероприятие не раскупили, а зрителям — что Гаркалин и Лачина не приехали.
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