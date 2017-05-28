Кинокритики положительно оценили распределение наград на Каннском фестивале

Опрошенные РИА Новости кинокритики положительно отнеслись к тому, как жюри Каннского фестиваля под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара распределило награды.

Всего в основном конкурсе фестиваля в этом году участвовали 19 картин. Главный приз – Золотую пальмовую ветвь – жюри присудило шведу Рубену Эстлунду за фильм "Квадрат". Гран-при вручили французу Робену Кампийо, который снял картину "120 ударов в минуту". Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева получила Приз жюри. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, участвовавшая в фестивале с фильмом "Роковое искушение".

"В этом году мнение жюри совпало с моим, поэтому кроме как хорошим я их решение назвать не могу. Я очень рад за "Квадрат" и "Нелюбовь", это по-настоящему хорошее кино, настоящий современный кинематограф", — сказал кинокритик Джейсон Горбер.

В свою очередь кинокритик Татьяна Шорохова подчеркнула, что несмотря на то, что юбилейный фестиваль вышел не очень удачным, его итоги оказались удовлетворительными.

"Очень рада победе "Квадрата" — нечасто Канны награждают сюрреалистические комедии. Педро Альмодовар и жюри очень хорошо распределили награды, сумев вылавировать между искусством и политикой", — отметила собеседница агентства.