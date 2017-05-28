Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".

В основном конкурсе участвовало 19 картин.

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга. Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский , Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин , который автор сценария", — сказал Звягинцев на церемонии вручения премии.

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что полностью забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.