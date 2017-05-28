СМИ: Дмитрию Хворостовскому диагностировали вывих плеча

28 мая СМИ сообщили о госпитализации оперного певца Дмитрия Хворостовского . Как уточнили позже, ему диагностировали вывих плеча, но он отказался от госпитализации и покинул больницу.

Телеканал «360» передает со ссылкой на свои источники, что состояние певца назвали удовлетворительным. Хворостовский неудачно упал ранним утром 28 мая в Петербурге, после чего решил обратиться к врачам.

Как напоминают СМИ, ранее Хворостовский проходил курс лечения опухоли мозга. Осенью 2015 года он принял решение вернуться на сцену. Зимой 2016 года певцу из-за болезни пришлось отказаться от оперных постановок.