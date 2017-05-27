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В США скончался певец Грегг Оллмэн
Американский певец Грегг Оллмэн скончался на 70-м году жизни в своём доме в Джорджии.
«С глубокой печалью мы сообщаем, что Грегг Оллман, член-основатель Allman Brothers Band, мирно скончался в своём доме в Саванне, штат Джорджия», — цитирует заявление Ultimate Classic Rock.
В сообщении также указывается, что его семья скоро выпустит заявление в связи со смертью.
Журнал Rolling Stone в 2010 году включил музыканта в свой список «Ста величайших певцов всех времён», поставив его на 70-е место. Грегг Оллмэн является автором таких песен, как «Midnight Rider», «Melissa» и «Whipping Post».
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