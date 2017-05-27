В США скончался певец Грегг Оллмэн

Американский певец Грегг Оллмэн скончался на 70-м году жизни в своём доме в Джорджии.

«С глубокой печалью мы сообщаем, что Грегг Оллман, член-основатель Allman Brothers Band, мирно скончался в своём доме в Саванне, штат Джорджия», — цитирует заявление Ultimate Classic Rock.

В сообщении также указывается, что его семья скоро выпустит заявление в связи со смертью.