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Фото: В Бангладеш появился на свет младенец-старик, похожий на "Бенджамина Баттона"

В Бангладеш родился младенец-старик
Фото:
В Бангладеш появился на свет мальчик, похожий на старика. Как сообщает TMZ, местные врачи сравнили его с героем фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона", роль которого исполнил актер Брэд Питт.
Отмечается, что мальчик родился с генетическим расстройством. Болезнь прогерия вызывает изменения кожи и внутренних органов, вызванные преждевременным старением.
Медики больницы в городе Дакка пообещали сделать все возможное, чтобы мальчик смог выздороветь.
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Брэд Питт Бенджамин Баттон
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