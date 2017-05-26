В стартующем 16 июля седьмом сезоне главного фэнтези-сериала всех времен и народов - семь эпизодов. Он короток по сравнению с предыдущими, но особо размашист, жирен и высокобюджетен. То и понятно: основная часть саги вышла на финишную прямую, ставки - до неба.

Заключительный, восьмой сезон "ИП", который мы увидим в следующем году (точнее даты не озвучены) и того короче. С некоторых пор речь шла всего о шести эпизодах, но без официального подтверждения метража. Которое сейчас есть. То есть это уже точно - сериал закончится ультракоротко, уложится в шесть серий, пишет THR.

И какой бешеный эпик там будет твориться, довольно сложно вообразить.

Издание напоминает этапы большого пути за горизонт: новый президент канала HBO Кейси Блойс подтвердил в ходе последнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков США, что восьмой сезон действительно станет для "ИП" финальным. Но ничего не сказал про количество эпизодов.

"Думаю, у Уайсса и Бениоффа (шоураннеры "Игры престолов" - "РГ-Кинократия") есть очень конкретный план относительно количества сезонов, которые они хотят снять. И если бы я мог заставить их сделать больше, я бы охотно согласился и на десять сезонов, но мы не хотим давить и оставляем за ними право сделать так, как они сами считают максимально лучшим для шоу", - сказал тогда Блойс.