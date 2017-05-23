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В США скончалась актриса Дина Меррилл
Фото: Twitter
В США на 94-м году жизни скончалась актриса Дина Меррилл. Об этом сообщает Hollywood Reporter в своем аккаунте в Twitter.
Последние годы артистка страдала от деменции с тельцами Леви. Широкую популярность актриса получила благодаря роли в сериале «Бэтмен» в 60-е годы XX века. Однако критики утверждают, что самой удачной работой Меррилл была роль в фильме «Операция «Нижняя юбка» 1959 года. В картине снялся актер Кэри Грант, дважды номинированный на «Оскар». Актриса также сыграла роли в сериалах «Лодка любви» и «Отель» и, кроме того, выступала на Бродвее.