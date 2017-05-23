Данилко признался в выступлениях на корпоративах в России

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка, участвовал в «Евровидении» в 2007 году) рассказал, что продолжает выступать на корпоративах и свадьбах в России. «Я давно уже ничего не боюсь, потому что я битый-перебитый. Меня то сжигали, то запрещали, то яйца кидали, то письма президенту писали, чтобы меня запретить», – сказал Данилко в ответ на вопрос «Вестей» о том, не боится ли он выступать в России.

Он отметил, что действительно продолжает выступать на корпоративах в России, но их стало меньше, а гуляют на них в основном живущие в РФ украинцы.

«Потом нас перестали приглашать. Но позже это возобновилось – чаще всего это какие-то юбилеи и свадьбы. В таких случаях муж обязательно с Украины, а жена – русская», – добавил Данилко.

Ранее сообщалось, что с 2014 года в Россию переехали более 1 млн граждан Украины.