"Первому каналу" придется выплатить 600 тысяч рублей компенсации за использование песни "Темная ночь" 1943 года, сообщается на официальном сайте Девятого арбитражного апелляционного суда.

Ранее в финале шоу "Голос" прозвучала историческая песня "Темная ночь" советского композитора Владимира Агатова, что послужила поводом для иска от текущего правообладателя ООО "Национальное музыкальное издательство".

Суд иск удовлетворил, и постановил взыскать 600 тысяч рублей компенсации с "Первого канала".