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У "Первого канала" отсудили 600 тысяч за песню времен Великой Отечественной войны

«Первый канал» наказали за песню «Темная ночь»
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"Первому каналу" придется выплатить 600 тысяч рублей компенсации за использование песни "Темная ночь" 1943 года, сообщается на официальном сайте Девятого арбитражного апелляционного суда.
Ранее в финале шоу "Голос" прозвучала историческая песня "Темная ночь" советского композитора Владимира Агатова, что послужила поводом для иска от текущего правообладателя ООО "Национальное музыкальное издательство".
Суд иск удовлетворил, и постановил взыскать 600 тысяч рублей компенсации с "Первого канала".
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