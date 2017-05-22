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В Крыму скончался дедушка Джамалы
У украинской певицы, победительницы международного музыкального конкурса «Евровидения-2016» Джамалы скончался дедушка. Траурная церемония прощания пройдет в Крыму. Об этом певица написала на своей странице в Facebook.
«Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе (обряд похорон. — прим.) пройдёт в Кучук Озене в 15:00», — рассказала Джамала.
Кучук Озене - село на Южном берегу Крыма. Сейчас село называется Малорееченское.
Ранее Джамала пожаловалась, что не может навестить своего больного дедушку в Крыму. После этого крымские власти передали ей приглашение приехать на полуостров. "Если она реально озабочена состоянием здоровья своего родственника близкого, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением", — подчеркнул крымский вице-премьер Георгий Мурадов.
В начале года Служба безопасности Украины запретила представительнице РФ Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Из-за этого певица не смогла принять участие в международном шоу.
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