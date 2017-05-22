Арни рассказал, что встретился с Кэмероном накануне своего 70-летия. Ветераны киноэпопеи обсудили возможные варианты развития франшизы. И по словам актера, у режиссера и продюсера имеются достойные идеи продолжения «Терминатора».

Он возвращается и движется вперед. Я буду в фильме

— Шварценеггер.

Еще в апреле Арнольд Шварценеггер заявил, что говорить о завершении съемок фильмов про Терминатора пока еще рано. Актер намерен сыграть любимого героя в новой серии, производство которой может возглавить Джеймс Кэмерон после 2018 года.

В конце марта появились слухи о том, что Paramount Pictures приняла решение отказаться от производства шестой части.