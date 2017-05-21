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В КНДР опубликовали фильм про организатора покушения на Ким Чен Ына
Фото: www.vesti.ru
Короткометражный фильм про организатора покушения на Ким Чен Ына выложил в Сеть один из сайтов правительства в Северной Корее.
Речь идет о молодом человеке, который якобы работал на разведку Южной Кореи и готовился убить лидера КНДР. В кадре он признает свою вину и просит прощения.
В конце мая в Пхеньяне заявили, что власти США и Южной Кореи готовят покушение на Ким Чен Ына с помощью биохимического вещества, напоминает телеканал "Россия 24".
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