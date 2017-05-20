Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев в интервью журналисту Юрию Дудю высказал свое мнению о популярном рэпере Oxxxymiron 'e ( Мирон Фёдоров ).

"Мне нравилось, как Окси на "Версусе" (рэп-батл). Он красавец. Но на "Версусе он – красавец, а на сцене не то. Потому что много очень умничает. Если ты хочешь сильно умничать, то напиши книгу. Мне так кажется", - заявил Фадеев.

Дудь отметил, что OXXXYMIRON несет "мозг в культуру", однако Фадеев с этим категорически не согласился. "В чем мозг то?", - задал вопрос Фадеев. "Он объясняется более сложным, но при этом осмысленным русским языком", - высказал свое мнение Дудь. "Он дико образованный парень. Очень талантливый. На "Версусе" он - красавец. Но когда он пытается умничать на аудиторию 12-13-16-летних девочек или мальчиков… Они хлопают глазами, не понимают, что это такое. Давайте, тогда расскажем, кто такой Ленин. Они же не знают, кто это", - настаивал на своем продюсер поп-группы Serebro.

Охxxymiron (Мирон Федоров) - известный рэп-исполнитель, который родился в 1985 году в Ленинграде в семье физика-теоретика и библиотекаря. В 9 лет он вместе с родителями эмигрировал в Германию, а в возрасте 15-и лет переехал вместе с семьей в Великобританию, где окончил Оксфордский университет. В 2006 году врачи поставили ему диагноз "маниакально-депрессивный психоз". В 2012 году Мирон Федоров получил награду "Открытие года" на премии "GQ Человек Года". Через свое творчество, по мнению многих музыкальных критиков, приобщает детей к чтению литературы.