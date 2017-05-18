Солиста «Би-2» привлекли к административной ответственности за марихуану

Московская полиция привлекла к административной ответственности солиста рок-группы «Би-2» Егора Бортника, известного как Лева Би-2, за хранение марихуаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 18 мая.

По словам собеседника агентства, общий вес изъятого у музыканта наркотика составил 0,5 грамма. «Протокол об административном правонарушении направлен для принятия решения в суд», — отметили в полиции.

Накануне сообщалось, что Бортника задержали с пакетиком марихуаны на стадионе «Открытие Арена», где проходил футбольный матч между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком».