Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении»

Вина за провал украинской группы O.Torvald на «Евровидении» лежит на членах жюри, участвовавших в национальном отборе. С таким заявлением выступил Константин Меладзе . Слова продюсера передает портал LIFE

«Хотелось бы извиниться за столь плачевное выступление и за столь позорный итог нашего участия. И ещё раз говорю: вина за это лежит исключительно на членах жюри, которые не справились со своей задачей и не отобрали наисильнейшего человека для участия в этом «Евровидении», - заявил Меладзе.

Меладзе назвал результаты выступления группы «настоящим провалом». Продюсер рассказал, что все участники жюри, в которое, помимо него, входят еще Андрей Данилко Джамала , проголосовали «взразнобой».

«Голосовали мы все вразнобой. И были удивлены, каким образом вдруг попал именно этот человек на «Евровидение». Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку», - добавил Меладзе.