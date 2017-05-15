Друг Алексея Баталова рассказал о состоянии актёра

Народный артист СССР Алексей Баталов был госпитализирован в одну из столичных больниц, друг семьи Баталовых Владимир Иванов рассказал, что актер уже чувствует себя хорошо, передает НСН.

"Мы давно уже в больнице, ему протез поставили, он сейчас реабилитируется. Ничего страшного нет. Мы пока на реабилитации, потому что он должен уверенно ходить.

Возраст все это затягивает, но он кушает прекрасно, настроение хорошее, все отлично", - заверил Владимир Иванов.