Умер американский актёр Пауэрс Бут

В Лос-Анджелесе в возрасте 68 лет скончался американский актёр Пауэрс Бут . Об этом сообщил его представитель.

Как пишет Variety, американский актёр умер в воскресенье, 14 мая, во сне.

Powers Boothe, “Sin City,” “Nashville,” and “Deadwood” Actor, Dies at 68 https://t.co/U7uyKhlCEc

15 мая 2017 г.

RIP Powers Boothe, one of Hollywood's best SOBs. pic.twitter.com/2ZekphKe2f

15 мая 2017 г.

Бут сыграл более 60 ролей на телевидении и в кино, наиболее известен по ролям в фильмах «Красный рассвет», «Все меры предосторожности», «Сталинград», «Город грехов».