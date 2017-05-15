Суд отпустил выбежавшего на сцену Евровидения пранкера

Днепровский суд Киева отпустил Виталия Седюка, который выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы в финале Евровидения.

Как сообщает телеканал «112 Украина», суд меру пресечения в виде личного обязательства.

«Суд постановил применить к подозреваемому Седюку мера пресечения в виде личного обязательства. Указанные обязанности возлагаются на Седюка в пределах 60 суток», — говорится в сообщении.

Он обязан являться по вызову суда и следователей и сдать заграничный паспорт.

13 мая во время финала Евровидения неизвестный мужчина с флагом Австралии выскочил на сцену и снял с себя штаны.