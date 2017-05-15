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Оргкомитет "Евровидения" извинился за инцидент с пранкером
Фото: Youtube
Оргкомитет конкурса "Евровидение" извинился за инцидент с пранкером Виталием Седюком. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канала "UA:Перший".
Во время выступления победительницы "Евровидения-2016" Джамалы из зрительного зала на сцену выбежал Седюк и частично обнажился. Это попало в прямую трансляцию шоу.
"Мы возмущены и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за содеянное", – заявил исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Павел Грицак.
В настоящее время оргкомитет проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого будет объявлено дополнительно.
Поступок Седюка оргкомитет назвал неприемлемым и недопустимым. Оргкомитет принес свои извинения Джамале и ее команде.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера Седюка, снявшего на сцене штаны в финале "Евровидения".
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