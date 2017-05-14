Мужчине, снявшему штаны на «Евровидении», грозит до пяти лет тюрьмы

Снявший штаны на сцене во время финала «Евровидения-2017» гражданин Украины Виталий Седюк был задержан охраной конкурса и отправлен в изолятор временного содержания.

«В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы», -- написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook

Накануне Cедюк с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и спустил штаны.

«Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", — написал Аваков. Он также отметил, что не советовал бы «этому позору страны» «реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания».