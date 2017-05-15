"Это позор для Украины"

Переселившись на родину, Седюк не изменил себе и устроил новую провокацию.

Как оказалось, именно он выбежал на сцену в ходе выступления Джамалы во время финала «Евровидения-2017» в Киеве. Седюк нес с собой флаг Австралии. Поднявшись на сцену, он снял с себя штаны, после чего охрана схватила и увела нарушителя. Но дело уже было сделано.

Стоит ли упоминать, что именно этот эпизод, благодаря соцсетям, запомнится больше всего зрителям «Евровидения» в Киеве. И винить в этом организаторы конкурса должны только самих себя.

Инцидент приобрел такой резонанс, что его вынужден был прокомментировать глава МВД Украины Арсен Аваков

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом», — сообщил Аваков.

«Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы», — отметил министр.

«А пока.. этот позор страны, сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби» - я бы ему не советовал», — отметил Аваков.

В предшествующие финалу дни Седюк раскритиковал организаторов «Евровидения» в своем блоге на сайте телеканала «1+1».

«Лозунг «Евровидения» «Celebrate diversity» означает «празднуй разнообразие». Пригласив двух темнокожих девушек в роли ведущих, организаторы, видимо, хотели показать, что в Украине поддерживают равенство и diversity. Но то, что Эми и Нейба не являются профессиональными ведущими и говорят по-английски с ошибками - никого не беспокоит», — сокрушался пранкер.

«Относительно самого события открытия. Дорожка была красивой. Но вокруг абсолютно пусто. Вопрос к организаторам: где поклонники? Почему пригласили две с половиной человека в качестве зрителей? Красивые кадры Мариинского парка с воздуха, длинный ковер и ... пустота. По информации в прессе, поклонники должны быть аккредитованными. Возможно, из соображений безопасности. Но почему аккредитовать больше?» — поделился своими соображениями Седюк.

«Ни один из семи ведущих не говорил по-английски правильно. Немного лучше дела с иностранным языком у Татьяны Тереховой . Но для человека, который часто бывает в Лос-Анджелесе, разговаривать можно и нужно лучше. Вячеслав Варда, пожалуй, перепутал песенный конкурс с боксерским рингом - его «Ледиз энд джентмелне, плиз, Вельке ... А ю реди фор ред кааарпееет?» пробудило бы мертвого и отпугнуло еще живых. Ужасный акцент и интонация. Ошибки. После его «оперных фраз» смотреть трансляцию не хотелось ни мне, ни самим поклонникам «Евровидения» на YouTube-канале», — сокрушался пранкер.

Кстати, телеканал «1+1» уже расставался с Седюком в 2014 году.

Тогда поводом к этому послужило то, что он залез под платье к актрисе Америке Феррере на Каннском фестивале. «Выходка на красной дорожке на Каннском кинофестивале была персональной инициативой Виталия. Журналист не предупреждал о своих планах редакцию», — говорилось в сообщении пресс-службы «1+1».

Седюк три года назад также обещал исправиться. «Я бы хотел извиниться перед знаменитостями, которым пришлось столкнуться с моими выходками, и поблагодарить их за то, что все это время они проявляли ко мне терпимость», – говорил он. Однако, последовавшие скандальные эпизоды с его участием, свидетельствуют о том, что пранкер переоценил свои силы, и в скором времени он вновь проявит себя. Если, разумеется, не попадет в тюрьму на пять лет, как обещает Аваков.