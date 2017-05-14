Украинский пранкер Виталий Седюк , который во время финала "Евровидения-2017" в Киеве снял штаны на сцене, задержан правоохранителями до избрания меры пресечения, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Молодой человек с флагом Австралии в ходе финала выбежал на сцену во время выступления победительницы "Евровидения-2016" Джамалы и снял штаны. Позже стало известно, что это был украинский пранкер, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По словам министра, в понедельник Седюку изберут меру пресечения. "Он был задержан охраной конкурса при участии полиции — оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) — от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания" — отметил Аваков.