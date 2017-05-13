Юлия Самойлова очень рада победе Португалии на Евровидении

Певица Юлия Самойлова , которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве, высоко оценила выступление победителя Сальвадора Собрала , отметив его волшебный голос, и добавила, что очень рада успеху Португалии.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов , на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал

"Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен! Волшебный голос и бесспорная победа", — сказала Самойлова в видео, размещенном на ее странице в Instagram.

В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как Самойловой с песней о любви Flame Is Burning украинскими спецслужбами был запрещен въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

В финале конкурса принимали участие такие страны, как Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.