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Юлия Самойлова очень рада победе Португалии на Евровидении
Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве, высоко оценила выступление победителя Сальвадора Собрала, отметив его волшебный голос, и добавила, что очень рада успеху Португалии.
Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.
Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал
"Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен! Волшебный голос и бесспорная победа", — сказала Самойлова в видео, размещенном на ее странице в Instagram.
@salvadorsobral.music ты великолепен! Волшебный голос и бесспорная победа!🎤🎶 Я заворожена 😘☺️ #salvadorsobral #eurovision #юлиясамойлова #like #smile #ВдругРядомДруг #friends
Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)
В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как Самойловой с песней о любви Flame Is Burning украинскими спецслужбами был запрещен въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.
В финале конкурса принимали участие такие страны, как Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.
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