Юлия Самойлова очень рада победе Португалии на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова обрадовалась победе португальца Сальвадора Собрала на конкурсе «Евровидение», оценив его «волшебный голос». Она считает, что артист по праву добился победы.

«Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен! Волшебный голос и бесспорная победа! Я заворожена», - заявила Самойлова в Instagram

Финал конкурса состоялся сегодня ночью в Киеве. Первое место занял португалец Сальвадор Собрал, второе — москвич Кристиан Костов , представляющий Болгарию. Третьими финишировали исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

Россия в нынешнем году не участвовала в конкурсе из-за политического решения властей Киева. Певице Юлии Самойловой закрыли въезд на Украину из-за ее выступления в Крыму. Киев не скрывает территориальных претензий на российский полуостров и считает, что все поездки в Крым должны быть согласованы с ним.