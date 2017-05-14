Стало известно, кто оголился на сцене «Евровидения» в Киеве

Стало известно, кто выбежал на сцену во время выступления украинской певицы Джамалы и оголил ягодицы. Несмотря на австралийский флаг, который был у него на плечах, им оказался известный украинский пранкер Виталий Седюк . Об этом сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось, что во время выступления Джамалы на сцену забрался мужчина с флагом Австралии . Он прошелся по сцене, немного потанцевал и в итоге повернулся задом к зрителю и снял штаны, чем вызвал неописуемый восторг у зрителя.