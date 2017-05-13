Гурцкая заподозрила организаторов Евровидения в манипулировании зрителями

Состав певцов, оказавшихся в финале "Евровидения-2017", заставляет задуматься о манипулировании результатами зрительского голосования со стороны организаторов мероприятия, считает член Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая

По результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

"Состав финалистов "Евровидения" может свидетельствовать о манипулировании результатами голосования со стороны организаторов. Такого не было никогда, чтобы все страны СНГ стали участниками финала. Мы помним, как были напуганы организаторы конкурса возможностью того, что наши страны-друзья проявят солидарность и откажутся от участия. Возможно, они получили от организаторов гарантии попадания в финал. Как это делается — все знают", — сказала Гурцкая РИА Новости

В частности, общественница напомнила, как в 2016 году участник конкурса от России Сергей Лазарев , получивший больше всего голосов зрителей, из-за позиции профессионального жюри занял лишь третье место. Со слов члена ОП, "жертвами этого размена стали страны Балтии и Грузия", так как не мог финал быть из стран бывшего СССР".

"Грузия считалась даже одной из фавориток. Ситуация весьма показательна. Нет голосов из России — нет Грузии в финале. Две страны всегда помогают друг другу на конкурсе. Любой вокалист скажет, что Тамара Гачечиладзе выступила очень качественно и профессионально. Песня, написанная Анри Джозадзе, соответствовала всем требованиям конкурса, а результат, увы, оказался печальный", — заключила Гурцкая.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "уважаем разнообразие".