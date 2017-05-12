Скончался актёр Юрий Шерстнёв

В Москве в возрасте 76 лет скончался заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Шерстнёв

Данную информацию подтвердила супруга актёра Людмила Макеева . Он скончался в возрасте 76 лет в своей квартире в Москве.

По её словам, в течение последних лет Шерстнёв страдал от тяжёлого заболевания легких. Осложнение на фоне болезни и стало причиной смерти.

«Остановка сердца, пневмония на фоне ХОБЛ — хроническое обструктивное заболевание лёгких. Он же четыре года лежал», — рассказала она телеканалу «360».

Одной из последних его известных ролей стала роль вора в законе в кинокартинах «Антикиллер». Также Шерстнёв сыграл в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра».