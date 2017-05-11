Власти Крыма прокомментировали слова Джамалы о желании выступить в Крыму

Возможные проблемы с посещением Крыма у украинской певицы Джамалы могут возникнуть только из-за Киева, крымские власти готовы пригласить её на полуостров. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов

«Могу с высокой долей уверенности говорить, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление», — цитирует Мурадова ТАСС

По его словам, власти Крыма ещё год назад заявляли, что будут рады видеть её на полуострове и это приглашение остаётся в силе.

«Наверное, нужно нам в ближайшее время направить Джамале приглашение, и я этот вопрос согласую с руководством республики, чтобы она не сомневалась в том, что мы с почтением относимся к её близким (проживающим в Крыму), к её роду, и хотим, чтобы она повидалась со своими близкими», — подчеркнул Мурадов.