Наиболее вероятным победителем музыкального конкурса "Евровидение-2017", по версии букмекеров, по-прежнему остается итальянец Франческо Габбиани.

В субботу в Киеве состоится финал конкурса. По итогам двух полуфиналов право бороться за звание лучшего получили певцы из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Средний коэффициент на победу Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com в среду вечером подборке с различных букмекерских сайтов, составляет 2/1. Это означает, что если поставить на победу итальянца 1 доллар, выигрыш составит 2.