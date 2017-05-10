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Московский Комсомолец

Джамала заявила о желании выступить в Крыму

Джамала захотела выступить в Крыму
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Украинская певица Джамала, победившая на «Евровидении 2016» с песней о депортации крымских татар, заявила о желании выступать в Крыму.
«Но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», - приводит слова певицы Deutsche Welle.
Джамала не стала комментировать выступление в Крыму Юлии Самойловой, которую после этого украинские власти не пустили на «Евровидение» в Киев. Джамала отметила, что ей все равно, кто выступает в Крыму, - «главное, чтобы у нас, в нашей стране были мир и спокойствие».
2017
Deutsche Welle
Юлия Самойлова Сусана Джамаладинова
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