Американский актер и певец Майкл Паркс скончался в возрасте 77 лет, сообщил в Instagram его друг, актер и режиссер Кевин Смит

Публикация от Kevin Smith (@thatkevinsmith) Май 10 2017 в 8:13 PDT

"Майкл был, и, наверное, навсегда останется лучшим актером, которого я знал", — написал Смит. Он напомнил, что у Паркса остались жена и дочь. Смит выразил соболезнования членам семьи актера, а также режиссеру Квентину Тарантино , который, по его словам, был главным поклонником таланта Паркса.

Майкл Паркс сыграл в дилогии Тарантино "Убить Билла", где исполнил роль Эрла МакГроу. Он также известен по роли в сериале "Твин Пикс".