В Киеве в аэропорту Борисполь были задержаны российские фанаты музыкального конкурса «Евровидение». Участники инцидента рассказали, что россиян отправляют обратно в Москву. Объясняя данное решение, представители таможни Украины ссылаются на отсутствие в аэропорту представителя EBU. Об этом сообщает life.ru.

«В данный момент в аэропорту задержано четыре человека, у них на руках билеты на все шоу конкурса — каждый пакет стоит по 25 тысяч рублей. Эти ребята — преданные поклонники "Евровидения", они состоят в клубе, платят членские взносы и посещают каждый год конкурс в разных странах Европы. То, что сейчас происходит в киевском аэропорту, просто дикость», - рассказал собеседник издания.

По словам источников life.ru, представители украинской таможни также требуют фанатов подтвердить свой статус аккредитацией, которая однако выдается организаторами на месте проведения мероприятия.

Первый полуфинал «Евровидения» прошел во вторник, 9 мая. Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Финал конкурса назначен на субботу, 13 мая.

Всего в 2017 году в мероприятии участвуют представители 42 стран.