Наиболее вероятным победителем музыкального конкурса "Евровидение", по версии букмекеров, является итальянец Франческо Габбиани.

В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал конкурса. По итогам полуфинала, прошедшего во вторник, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Средний коэффициент на победу Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com в среду вечером подборке с различных букмекерских сайтов, составляет 6/5. Это означает, что если поставить на победу итальянца 5 долларов, выигрыш составит 6.