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СМИ: хакеры украли новых "Пиратов Карибского моря"
Хакеры утверждают, что им удалось получить доступ к фильму "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который еще не вышел в прокат, и угрожают выложить его в сеть для общего доступа, если The Walt Disney Company не заплатит выкуп, сообщает Deadline.
Директор компании Боб Айгер подтвердил эту информацию, однако не уточнил, о краже какого именно фильма идет речь.
Отмечается, что хакеры требуют перечислить внушительную сумму в биткоинах. В случае, если их требования не будут выполнены, злоумышленники намерены сначала обнародовать пятиминутный отрывок, а после публиковать отдельные фрагменты по 20 минут каждый.
Уточняется, что Walt Disney не намерена выполнять условия хакеров и активно сотрудничает по этому вопросу с ФБР.
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