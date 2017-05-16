Хакеры утверждают, что им удалось получить доступ к фильму "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который еще не вышел в прокат, и угрожают выложить его в сеть для общего доступа, если The Walt Disney Company не заплатит выкуп, сообщает Deadline.

Директор компании Боб Айгер подтвердил эту информацию, однако не уточнил, о краже какого именно фильма идет речь.

Отмечается, что хакеры требуют перечислить внушительную сумму в биткоинах. В случае, если их требования не будут выполнены, злоумышленники намерены сначала обнародовать пятиминутный отрывок, а после публиковать отдельные фрагменты по 20 минут каждый.