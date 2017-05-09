Первый полуфинал "Евровидения-2017" в Киеве вместо победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы во вторник откроет украинский певец Дмитрий Монатик , сообщается на официальной сайте песенного конкурса.

"По традиции первый полуфинал 9 мая должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых стало выступление перспективного мультиартиста Монатика", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, певец исполнит песню "Кружит" на английском языке. "Mонатик за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, поэтому организаторы поручили ему такую ​​торжественную миссию — открывать песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве", — говорится в сообщении.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.