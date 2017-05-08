Официальный украинский сервис продажи билетов на "Евровидение-2017" Сoncert.ua предоставил возможность покупать билеты на песенный конкурс на трех языках - украинском, английском и русском. Об этом сообщила организация в ответ на бурю негодования в рядах патриотически настроенных общественных деятелей и дискуссий в социальных сетях о том, что билеты продаются и на русском.

"Если хотите билет на "Евровидение" с украинским текстом, пожалуйста, проверьте, находитесь ли вы на украинской версии", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее генеральный директор основной концертной площадки "Евровидения" - дворца "Украина" - Роман Недзельский опубликовал фото русскоязычных билетов на песенный конкурс, выразив при этом недовольство данным фактом. "Евровидение-2017 проходит в "Лужниках" или все-таки на Украине, в Киеве?" - возмутился он на своей странице в Facebook.

Украинская писательница Лариса Ницой также возмутилась тем, что при открытии сайта он по умолчанию загружается на русском языке. По ее мнению, это является нарушением законодательства, а офис компании необходимо "сжечь". "Кто знает, где этот офис Concert.ua? Надо пойти и сжечь к чертям. Не понимают они ласково. Надо только дубасить. Только силу они понимают", - заявила ранее она.

В Киеве 7 мая состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Два полуфинала запланированы на 9 и 11 мая, а сам финал пройдет 13 мая. Всего в конкурсе принимают участие музыканты из 42 стран. В этом году на "Евровидении" не будет России в связи с отказом со стороны Украины пускать в страну певицу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.

От предложений Европейского вещательного союза - организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта - Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения" в России.

Языковый конфликт

Действующий украинская власть проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", который предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий неоднократно запрещал депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языке. Позже он зарегистрировал законопроект, по которому все заседания парламента, а также парламентских комитетов и комиссий должны проходить только на украинском языке. Соответствующий проект закона пока не был включен в повестку дня украинского парламента

В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения. Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики". Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.