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Российский рэпер снял клип в Донецке
Фото: кадр видео
Российский рэп-исполнитель Роман Воронин, более известный под псевдонимом Рем Дигга, снял видеоклип на песню «В огне» в Донецке.
Клип был снят в развалинах донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои между ополченцами ДНР и украинской армией. В 2015 году рэпер также затрагивал конфликт на Востоке Украины, сняв клип на песню «На Юг». За годы конфликта на Украине российский исполнитель неоднократно посещал Донецк с концертами.
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