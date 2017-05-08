Российский рэпер снял клип в Донецке

Российский рэп-исполнитель Роман Воронин, более известный под псевдонимом Рем Дигга, снял видеоклип на песню «В огне» в Донецке.

Клип был снят в развалинах донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои между ополченцами ДНР и украинской армией. В 2015 году рэпер также затрагивал конфликт на Востоке Украины, сняв клип на песню «На Юг». За годы конфликта на Украине российский исполнитель неоднократно посещал Донецк с концертами.