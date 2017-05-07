Михалков сравнил премию Ельцин-центра с наградой Третьего рейха

«Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта», — заявил режиссер.

В декабре прошлого года Михалков обвинил Ельцин-центр в разрушении национального самосознания сотен детей. В защиту учреждения выступила вдова первого президента Наина Ельцина , в ответ кинорежиссер опубликовал открытое письмо, где попытался разъяснить свою позицию.

«Президентский центр имени Бориса Ельцина» открылся в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. Он задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России. В нем располагается музей, библиотека, архив, образовательный и детский центры, а также выставочные залы.

Вермахт — это вооруженные силы нацистской Германии 1935-1945 годов. Железный крест — награда за военные заслуги, учрежденная в 1813 году.