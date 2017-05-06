Киев назвал слухами отстранение Украины от «Евровидения»

Ранее в мае глава оргкомитета Европейского вещательного союза Франк-Дитер Фрайлинг пригрозил Киеву санкциями в виде отстранения от участия в конкурсе до трех лет за нарушение устава «Евровидения».

Полуфиналы вокального конкурса пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Самойлова не примет в нем участие из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил в апреле, что певица выступит на «Евровидении» в 2018-м.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.