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Джамала призвала не дать России "испортить" Евровидение
Украинская певица, выигравшая Евровидение-2016, призвала не дать России "испортить" конкурс в этом году, пишет Reuters.
С точки зрения певицы, чем ближе Евровидение-2017, тем больше провокаций со стороны Москвы стоит ожидать.
"Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций [от России], потому что наша победа расстроила их, — заявила она в интервью агентству. — И я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться".
О каких именно "провокациях" может идти речь, Джамала не уточнила.
Певица победила на конкурсе в прошлом году, выступив с песней "1944", в тексте которой речь идет о депортации крымских татар. В этом году она выступит в финальный день конкурса вместе с певицей Русланой, победительницей Евровидения-2004.
На Евровидении-2017 Россию должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако Киев запретил ей въезд в страну из-за того, что она выступала в Крыму и не согласовала свое выступление с украинскими властями. России предложили либо заменить участника, либо использовать трансляцию по спутнику, однако Первый канал ответил отказом.
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