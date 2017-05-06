Украинская певица, выигравшая Евровидение-2016, призвала не дать России "испортить" конкурс в этом году, пишет Reuters

С точки зрения певицы, чем ближе Евровидение-2017, тем больше провокаций со стороны Москвы стоит ожидать.

"Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций [от России], потому что наша победа расстроила их, — заявила она в интервью агентству. — И я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться".

О каких именно "провокациях" может идти речь, Джамала не уточнила.

Певица победила на конкурсе в прошлом году, выступив с песней "1944", в тексте которой речь идет о депортации крымских татар. В этом году она выступит в финальный день конкурса вместе с певицей Русланой, победительницей Евровидения-2004.