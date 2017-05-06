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ТАСС

Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину

Стивен Сигал с иронией воспринял новость о запрете въезда на Украину
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Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину. Об этом ТАСС сообщила представитель актера.
"Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", - привела она слова Сигала, пояснив, что актер имеет седьмой дан по айкидо. Других комментариев не последовало.
Ранее украинские СМИ сообщили о решении Службы безопасности Украины запретить Сигалу въезд в эту страну сроком на 5 лет.
В ноябре 2016 года Сигалу было предоставлено российское гражданство.
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Стивен Сигал
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