Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину. Об этом ТАСС сообщила представитель актера.

"Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", - привела она слова Сигала, пояснив, что актер имеет седьмой дан по айкидо. Других комментариев не последовало.

Ранее украинские СМИ сообщили о решении Службы безопасности Украины запретить Сигалу въезд в эту страну сроком на 5 лет.

В ноябре 2016 года Сигалу было предоставлено российское гражданство.