Ален Делон объявил о завершении карьеры

Французский актер Ален Делон рассказал, что фильм, над которым он работает в настоящее время, станет последним в его карьере. Об этом сообщает Le Parisien.

«Это будет мой самый последний фильм, потому что как и боксер, который не хочет сражаться слишком долго, я тоже не хочу [сниматься дальше]», — объяснил актер свое решение.

Французский актер Ален Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последнем фильме в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Делон также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в ленте «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».