Огранизатор Евровидения объяснил возможные санкции против РФ и Украины «стандартной практикой»

Международная организация EBU, которая проводит песенный конкурс Евровидение, может ввести санкции в отношении России и Украины, сообщает портал немецкий портал Heute со ссылкой на заявление EBU. В оргкомитете организации RNS сообщили, что это «стандартная практика» в случае, если кто-либо из вещателей нарушает правила трансляции конкурса.

Решение о введении каких-либо санкций в отношении России и Украины может быть принято на совещании 12 июня, отмечает портал Heute. Ранее власти Украины запретили въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой , а российский «Первый канал» в ответ на это отказался от трансляции конкурса.

«Это стандартная практика, если будет доказано, что кто-либо из вещателей нарушил правила проведения конкурса. Тогда этот вопрос будет обсуждаться оргкомитетом конкурса — ESC Reference Group», сообщили RNS в EBU, подтвердив информацию Heute. Но вопрос будет обсуждаться уже после проведения конкурса, отметили в EBU.