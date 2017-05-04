Сведения о российском актере театра и кино Дмитрии Харатьяне внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма без согласования с Киевом.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Харатьян попал в базу данных, поскольку начиная с марта 2014 года неоднократно "незаконно пересекал государственную границу Украины в Крыму".