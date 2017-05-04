Один из старейших актеров мира умер в ФРГ в возрасте 104 лет

Один из старейших актеров планеты швейцарец Лукас Амман скончался в возрасте 104 лет в своей квартире в Мюнхене, сообщила газета «Известия»

О его смерти рассказала знакомая артиста Мари-Энн фон Кинлин. Недавно Амман перенес операцию на желчном пузыре, и казалось, пошел на поправку.

Лукас Амман прославился ролью сыщика-любителя в сериале «Граф Йостер имеет честь» и стал очень популярен в немецкоязычных странах и Франции.