Далее:
Главное сейчас
360tv.ru

Один из старейших актеров мира умер в ФРГ в возрасте 104 лет

Один из старейших актеров мира Лукас Амманн умер в Германии
Фото:
Один из старейших актеров планеты швейцарец Лукас Амман скончался в возрасте 104 лет в своей квартире в Мюнхене, сообщила газета «Известия».
О его смерти рассказала знакомая артиста Мари-Энн фон Кинлин. Недавно Амман перенес операцию на желчном пузыре, и казалось, пошел на поправку.
Лукас Амман прославился ролью сыщика-любителя в сериале «Граф Йостер имеет честь» и стал очень популярен в немецкоязычных странах и Франции.
Еще 5 источников
Германия
газета "Известия"
Оставить комментарий

360tv.ru: последние новости