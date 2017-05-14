Неизвестный попытался сорвать выступление украинской певицы Джамалы, выскочив на сцену во время ее выступления на "Евровидении", которое проходит в эти минуты в украинской столице.

Неизвестный мужчина с флагом Австралии смог выскочить на сцену во время выступления певицы, пробежав вокруг нее он спустил с себя штаны, после чего охрана конкурса увела его.