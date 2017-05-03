Антрепризный спектакль «Любовь по понедельникам» российские актеры должны были сыграть в Ялте и Севастополе. Но его отменили. Прошла информация о том, что занятые в нем Андрей Чернышов (он — уроженец Киева, там живут его родители), его жена и актриса театра «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская Вячеслав Разбегаев отказались от поездки, потому как не захотели оказаться в «черных списках» на въезд на Украину.

Именно такое сообщение появилось в афише отмененного спектакля. Произошло все в последний момент, когда билеты были распроданы. Потом выяснилось, что дело в другом, и отменены спектакли не только в Крыму, но и в российских городах - Шатуре и Йошкар-Оле - из-за финансовых проблем и отсутствия четких договоренностей с устроителями гастролей.

Но крымский вопрос болезненный. Многие действительно отказываются от работы в Крыму по политическим и этическим мотивам. Для других такой проблемы не существует. Российские кинематографисты всегда активно осваивали Крымский полуостров и теперь продолжают там работать. Что делать в такой ситуации «подневольным актерам» - отказываться от работы или делать свое дело?

Ситуацию прокомментировал народный артист России Алексей Гуськов , которому еще только предстоит участие в съемках нового фильма в Крыму.

- Нужно работать и все. Мы же актеры. Если люди боятся попасть в черные списки, значит, у них есть свои интересы, связанные с Украиной, где действительно блокируются въезды. Я сегодня увидел, что куда-то занесен Дима Певцов. Жалко, что у нас жизнь короткая. На длинной дистанции многое видится иначе. Я родился при Хрущеве. А потом сколько было генеральных секретарей, президенты не раз менялись. Я свое дело делаю и все. У меня нет по этому поводу комментариев. Пусть каждый выбирает для себя, как ему поступать. Внесут в список, значит, внесут, потом вычеркнут. Поменяется что-то, опять включат. Мы — публичные люди. Вокруг нас - легенды, мифы, игрушки. А политика — урогенитальное дело.