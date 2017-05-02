Российский актер Дмитрий Певцов в интервью "Национальной службе новостей" прокомментировал появление своего имени в базе украинского сайта "Миротворец".

"Что на психов реагировать? Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать, они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники — больные люди. Пожалеть только их можно", — сказал Певцов.

Украинский ресурс "Миротворец" внес Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.